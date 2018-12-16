Фото: gosvopros.ru
Женщина сломала ногу при попытке зайти в троллейбус в Ленинском районе Барнаула. Об этом сообщили свидетели в паблике "Инцидент Барнаул" во "ВКонтакте".
Уточняется, что около 7:30 воскресенья, 16 декабря, в районе дома по улице Юрина, 188в, женщина собиралась сесть в стоящий на остановке троллейбус. Однако горожанка поскользнулась и упала. На место были вызваны полицейские и медики.
В результате пострадавшую госпитализировали. По предварительным данным, у нее перелом ноги.
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