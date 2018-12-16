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Нетронутая древнеегипетская гробница возрастом свыше четырех тысяч лет найдена археологами в районе некрополя Саккара под Каиром. Об этом пишет РИА Новости, ссылаясь на министра по делам памятников древности Египта Халеда аль-Аннани.
Он уточнил, что гробница принадлежит высокопоставленному чиновнику, который жил при правлении пятой династии фараонов Древнего Египта (в 2504-2347 годах до нашей эры).
Министр назвал находку "одной из наиболее красивых и значительных" в текущем году. "Благодаря ее цветным росписям, скульптурам, а также тому факту, что она обнаружена неразграбленной", — добавил он.
По словам аль-Аннани, возраст гробницы превышает четыре тысячи лет. Он рассказал, что специалисты поднимут из гробницы все артефакты для того, чтобы изучить их.
В археологическом комплексе Саккара в окрестностях египетской столицы находится древнейший некрополь, первые захоронения которого относятся еще к I династии фараонов (XXXI — XXIX века до нашей эры). Одним из известнейших памятников Саккары считается ступенчатая пирамида Джосера.
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