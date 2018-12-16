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В Томской области жесткую посадку совершил вертолет Ми-8. Западно-Сибирское СУТ СКР проводит доследственную проверку, пишет пресс-служба ведомства.
Уточняется, что инцидент произошел в 13:48 воскресенья, 16 декабря, в районе посадочной площадки города Кедровый.
По предварительным данным, вертолет компании "Ельцовка" летел по маршруту "Майское — Кедровое". На борту находились три члена экипажа и 22 вахтовика. В результате жесткой посадки воздушное судно завалилось на бок, четыре человека пострадали, их доставили в медучреждение.
Следователи в данный момент устанавливают все обстоятельства произошедшего.
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