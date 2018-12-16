Фото: Антон Федотов / altairegion22.ru
Губернатор Алтайского края Виктор Томенко в субботу, 15 декабря, совершил рабочую поездку в Заринский район, где ознакомился с модернизацией объектов социальной инфраструктуры. Об этом пишет пресс-служба регионального правительства.
В частности, Томенко посетил отремонтированные школу и детсад в поселке Тягун, поучаствовал в открытии зимнего спортивного сезона в спортивно-туристском кластере "Тягун" и пообщался с юными спортсменами.
Также губернатор обсудил с руководством района и депутатами регионального Заксобрания задачи дальнейшего развития кластера и строительства в следующем году объектов инфраструктуры в Заринском районе.
Ранее сообщалось, что на создание спортивной деревни в поселке Тягун, которая в перспективе может стать альтернативой кузбасскому Шерегешу, планируется выделить около 500 миллионов рублей.
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