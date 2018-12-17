Фото: Екатерина Смолихина/Amic.ru
Снегопады и метели прогнозируют синоптики в Алтайском крае в начале новой рабочей недели.
"В большинстве районов снег, местами сильный, в южных районах метель, на дорогах гололедица", — говорится в прогнозе регионального Гидрометцентра на 17 декабря.
Дневные температуры в регионе составят -3...-8 градусов, в западных районах до -13 градусов. Ветер западный, 3-8 метров в секунду, с усилением в южных районах до 15 метров.
В Барнауле также будет снег, слабая метель, на дорогах гололедица. Дневные температуры в краевой столице составят -6...-8 градусов. Ветер западный, 4-9 метров в секунду.
Комментарии