Фото: youtube.com
В соцсети высмеяли новую машину, которую хотят поставить на вооружение Нацгвардии Украины. Об этом пишет РИА Новости.
Запись испытаний транспорта появилась на официальном YouTube-канале ведомства. В описании ролика сказано, что автомобиль, созданный волонтерами, демонстрирует "хорошие результаты даже по сравнению с Humvee".
Комментаторы удивились подобному сравнению, отметив, что разработка Украины не имеет ничего общего с вседорожником из США.
"Хотели сделать Humvee, а получился велосипед", — цитирует агентство слова одного из пользователей.
Также в сети выразили недоумение тем, что машины для Нацгвардии создают волонтеры, подчеркнув, что качество нового транспорта не дотягивает даже до любительского.
Больше всего пользователей озадачило назначение машины, поскольку у нее нет никакой брони.
"Они играют роль бегущей мишени?" — задался вопросом один из юзеров.
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