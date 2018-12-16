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Десять россиян пострадали в ДТП с автобусом в Швейцарии

, ИА "Амител"
Одна женщина находится в тяжелом состоянии

Фото: twitter.com

Десять граждан РФ пострадали в аварии с автобусом рядом с Цюрихом. Об этом пишет РИА Новости, ссылаясь на российское посольство в Берне.

По словам пресс-секретаря российского посольства Станислава Смирнова, одна россиянка находится в тяжелом состоянии. "Она нетранспортабельна. Остальные пострадавшие сегодня смогут покинуть больницу. Речь идет о незначительных травмах, есть переломы", — добавил он.

При этом в местной полиции сообщали лишь о шестерых пострадавших россиянах.

Сообщается, что пассажирский автобус, который ехал из Генуи в Дюссельдорф, врезался в стену в 6:00 по московскому времени. В результате один человек погиб, 44 пострадали.

Пресс-секретарь кантональной полиции Ребекка Тилен рассказала агентству, что в автобусе также находились граждане Швейцарии, Германии, Италии, Албании, Колумбии, Иордании, Румынии, Боснии, Нигерии, Ганы и Бенина.

Причины аварии на данный момент неизвестны. Рано утром в ряде областей Швейцарии выпал снег, метеорологи предупреждали о гололедице.

По словам главы "Турпомощи" Александра Осауленко, россияне, которые ехали в Дюссельдорф, вероятно, путешествовали самостоятельно.

Автор:
Александр Вилисов Редактор новостей +7 (3852) 59 44 66

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