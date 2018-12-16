Фото: primamedia.ru
Врио губернатора Приморья Олег Кожемяко при подсчете около 15% голосов лидирует с 68,84% на повторных выборах главы региона. Об этом пишет РИА Новости, ссылаясь на ЦИК.
Кроме Кожемяко, в выборах принимают участие Роза Чемерис (партия "За женщин России"), Алексей Тимченко ("Партия роста") и Андрей Андрейченко (ЛДПР).
При подсчете 14,53% голосов Андрейченко набрал 16,2%, Чемерис — 4,24%, Тимченко — 3,22% .
С 4 октября прошлого года врио главы региона был назначен Андрей Тарасенко. Он принимал участие в сентябрьских выборах губернатора, итоги которых ЦИК признал недействительным.
В воскресенье, 16 декабря, в Приморье состоялись повторные выборы губернатора. Всего в регионе работало более 1,3 тысячи участков. Они закрылись в 20:00 по местному времени, после чего начался подсчет голосов.
В ЦИК уточнили, что на 18:00 явка составляла 39,57%, что значительно превысило показатели первого тура выборов в сентябре. Уточняется, что выборы прошли организованно и в строгом соответствии с законом. Зампредседателя ЦИК Николай Булаев заверил, что нарушений, влияющих на результаты, не было.
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