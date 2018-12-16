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Перед тем, как глава Белоруссии Александр Лукашенко произнес резонансные слова о желании РФ "инкорпорировать Белоруссию", состоялось закрытое совещание руководства страны. Об этом пишет РБК, ссылаясь на издание "Наша Нива" и два источника.

На совещании обсуждались меры, которые нужно предпринять "в условиях давления со стороны России".

"Было большое совещание у президента. [На нем говорилось]​ до конца стоять за независимость. Все поддержали это", — цитирует издание слова собеседника.

Также сотрудники госструктур Белоруссии рассказали, что получили поручение "пристальнее следить за информационным полем".​

Кроме этого, издание цитирует "некоторых людей" из правительства страны, считающих, что на налоговый маневр [России] необходимо отвечать "не совещаниями, а реформами".

В минувшую пятницу, 14 декабря, на пресс-конференции в Минске Лукашенко заявил, что для него важно сохранить относительную независимость республики от других государств. "Если нас хотят, как [Владимир] Жириновский предлагал, поделить на области и впихнуть в Россию, этого не будет никогда. И если такими категориями руководство России мыслит, это во вред самой России <...>. Для нас, запомните, святое — это суверенитет, я уже об этом говорил", — заявил Лукашенко.

По его мнению, под предлогом "глубокой интеграции" РФ хочет инкорпорировать Белоруссию в свой состав. "Я понимаю эти намеки: получите нефть, но давайте, разрушайте страну и вступайте в состав России. Я всегда задаю вопрос: такие вещи во имя чего делаются? Вы подумали о последствиях? Как на это посмотрят в нашей и вашей стране и международное сообщество? Не мытьем, так катаньем инкорпорируют страну в состав другой страны", — заявил тогда глава республики.

Также в Минске посчитали, что в следующем году Белоруссия потеряет порядка 300 миллионов долларов при цене на нефть 70 долларов за баррель из-за российского налогового маневра в нефтяной отрасли. При этом за шесть лет потери могут достигнуть порядка 10 миллиардов долларов, заявляло министерство финансов Белоруссии. Российский глава Минфина РФ Антон Силуанов на это ответил, что Москва не обещала выплачивать Белоруссии компенсации из-за реализации налогового маневра в стране.