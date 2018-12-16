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В Подмосковье следователи выясняют обстоятельства гибели пятерых человек в деревне Шестово. Об этом пишет "Интерфакс", ссылаясь на представителя областного главка СК Ольгу Врадий.
"Следователи выехали на место. Причина смерти пока не установлена", — рассказала она агентству.
По словам Врадий, следствие рассматривает версию гибели людей от удара током, но при этом приоритетной является версия об отравлении газом. Погибшие — рабочие, которые строили местную гостиницу. Их тела обнаружили в бытовке на территории стройки.
Ранее источник агентства рассказал, что пять человек погибли, предположительно, от отравления некачественным алкоголем в деревне подмосковного округа Домодедово. Также сообщалось, что еще один человек находится в реанимации.
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