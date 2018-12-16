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Шаманизм является первой сферой человеческой деятельности, которую в полной мере можно считать профессией. Об этом пишет РИА Новости, ссылаясь на портал Phys.org.
Исследователь Гарвардской высшей школы искусств и наук Манвир Сингх добавил, что древние племена считали, что шаманы могли управлять погодой, обеспечивать удачу на охоте, лечить от болезней. Колдуны являлись особым классом, пользовавшимся особым уважением и властью.
Перед тем, как стать полноправным шаманом, человеку нужно было пройти обряд инициации, который часто включал в себя несколько длительных и сложных процедур. Данный этап проводил своеобразную черту между ним и остальными представителями племени и утверждал право шамана на ведение его "магической" деятельности.
Сингх добавил, что именно инициация отличает шаманизм от специализированных занятий, которые в целом были доступны всем. Среди жителей племени могли быть люди, ответственные за изготовление каноэ или оружия, но при этом не было барьера, который мог бы мешать создавать данные предметы другим.
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