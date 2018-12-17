Врио губернатора Приморья Олег Кожемяко одержал победу на повторных выборах главы региона, набрав 61,88% голосов избирателей после подсчета 100% протоколов, пишут "Известия".
Второе место занял кандидат от ЛДПР Андрей Андрейченко, который заручился поддержкой 25,16% избирателей.
На третьем месте расположился Алексей Тимченко ("Партия Роста"), набравший 5,17% голосов избирателей. Кандидат от партии "За женщин России" Роза Чемерис получила 3,8% голосов избирателей.
Политолог и правозащитник Алексей Мартынов отметил, что за ходом голосования следили большое количество наблюдателей. Эксперт назвал выборы в Приморье идеальными и прозрачными. Политолог Дмитрий Гусев подчеркнул, что организаторы учли ошибки, допущенные в сентябре, и голосование прошло честно и без скандалов.
Повторные выборы в Приморье прошли в воскресенье, 16 декабря.
Комментарии
Ищенко не допустили
нечестно
это честные выборы по путински
Разве можно так открыто лгать - какие же это выборы, если предыдущего победителя губером не признали и до голосования следующего не допустили?!
Позор системе выборов в России. Ищенко победил в первом туре
Думаю, тоже самое было бы в Алтайском крае, если бы КПРФ выставила кандидата и он победил.Им не нужна победа!
по новостям почему-то не показывают,что в Приморье начались митинги против победы на выборах кожемяки.
Разве можно такое показывать?! Низя, крысу тошнить будет, а раз не показали, значит ничего а не было!
Сто не пойму зачем это все. Тех кого народ выбрал снимают с выборов. Гораздо честнее было б просто назначать .. Причем не требовать согласия у региональных загсов. Тем самым и место их подчеркнуть. Ведь не азу кандидата москвы не забанили.
17.12.2018 09:15Ируся
Одни бездельники митингуют, вторые бездельники пишут об этом в сеть. А пахари проголосовали за пахаря и пошли работать, им митинговать и в сети сидеть некогда.
Гостю от 9:26.Видимо,мы такие же лоботрясы, как и вы. Почти одновременно пишем.
У кого-то ещё есть надежда, что в этой стране можно что-то изменить с помощью выборов?
Может уже до совсем отмороженных на голову дойдёт что происходит с "выборами".
Мало того, что Ищенко просто отодвинули, так и процент докрутили до 60. Было то со всеми выкрутасами около 40% (а нужно по правилам больше 50).
17.12.2018 09:26
- гость -
не пахари, а гребцы.
зачем спектакль устраивать? одно вранье в стране. мне вообще всё безразлично. они там трусы все, а корчат героев из себя.
Пихари за пихаря!