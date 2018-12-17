Рогозин пообещал доставлять туристов в космос быстрее, чем в Брюссель

Глава "Роскосмоса" Дмитрий Рогозин написал в своем Twitter, что через полтора года туристы и космонавты смогут долететь до Международной космической станции (МКС) за три часа.
"Пуск грузового корабля "Прогресс" по двухвитковой сверхкороткой схеме планируем повторить в марте следующего года. Продолжительность полета — 3 часа. Через полтора года будем доставлять на МКС космонавтов, а также космических туристов быстрее, чем лететь от Москвы до Брюсселя", — написал Рогозин.
Ранее сообщалось, что на МКС планируют сделать туристический модуль. В нем будут каюты с иллюминаторами, зоны для гигиены, кухня и беговая дорожка. Также туристы смогут выходить в интернет.
Космический туризм практиковался в России с 2001 по 2009 год — за эти годы космическую станцию посетили восемь путешественников. После программу свернули. Поездка на МКС и обратно с учетом подготовки стоит десятки миллионов долларов для одного человека.
Пуск грузового корабля "Прогресс" по двухвитковой сверхкороткой схеме планируем повторить в марте следующего года.— Дмитрий Рогозин (@Rogozin) 16 декабря 2018 г.
Продолжительность полёта — 3 часа.
Через полтора года будем доставлять на #МКС космонавтов, а также космических туристов быстрее, чем лететь от Москвы до Брюсселя. pic.twitter.com/78lBWqNN0R
Комментарии
Пора его проверить у психиатара
Главное чтоб турист не растерял здоровье на пути "зарабатывания" десятков миллионов долларов.
Пущай вначале маршрут со стерховодом отработает!
Примечательно Рогозин бывший вице-премьер Правительства РФ, ныне глава Роскосмоса.
Его отец первый замначальника службы вооружений Минобороны СССР.
Прапрадед начальник штаба государственной стражи РИ. Империи уходят, рогозины омтаются.
на батуте