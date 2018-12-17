Пенсионный фонд напомнил россиянам о новых льготах

С 1 января 2019 года Пенсионный фонд России начнет работу по новому направлению, связанному с обеспечением льготами людей предпенсионного возраста, пишет "Российская газета" со ссылкой на ПФР.

Льготный период для предпенсионеров наступит за пять лет до нового пенсионного возраста. Со следующего года начнет действовать переходный период к новому возрасту выхода на пенсию, который для женщин установлен в 60 лет, а для мужчин — в 65 лет.

Этот возраст будет повышаться плавно — в следующем году только на полгода. То есть на пенсию смогут выйти женщины, достигшие 55,5 лет, и мужчины в возрасте 60,5 лет. А в 2021 году пенсионный возраст будет повышен на три года. То есть на пенсию выйдут женщины, достигшие 58 лет, и мужчины в возрасте 63 лет.

Соответственно, право на предпенсионные льготы в следующем году должны получить женщины в возрасте 50,5 лет и мужчины в возрасте 55,5 лет. А в 2021 году женщины в возрасте 53 лет и мужчины в возрасте 58 лет.

В числе этих льгот — два оплачиваемых работодателем выходных дня для прохождения диспансеризации и защита от преднамеренного увольнения. А вот что касается налоговых льгот, то их "отвязали" от времени выхода на пенсию и "привязали" к возрасту выхода на пенсию до его повышения — 55 лет для женщин и 60 для мужчин. Иными словами, с 2019 года налоговые льготы появляются, как только женщине исполнится 55 лет, а мужчине — 60. Они смогут не платить имущественный налог, а также будут освобождены от уплаты земельного налога на 6 соток.

В некоторых регионах пенсионеров также освобождают от уплаты транспортного налога — полностью или частично. Соответственно, это правило также будет "привязано" к возрасту 55 и 60 лет.

Опережающее назначение льгот актуально и в тех случаях, когда при назначении пенсии учитываются одновременно достижение определенного возраста и выработка спецстажа. Это прежде всего относится к работникам опасных и тяжелых профессий по 1 и 2 спискам, дающим право досрочного выхода на пенсию. Например, водители общественного транспорта при наличии необходимого спецстажа (15 или 20 лет в зависимости от пола) выходят на пенсию в 50 лет (женщины) или 55 лет (мужчины). Это значит, что границы наступления предпенсионного возраста будут установлены для женщин-водителей с 45 лет, а для мужчин-водителей с 50 лет.

В Пенсионном фонде также напоминают, что у некоторых людей пенсионный возраст с 2019 года не меняется, но при этом предпенсионные льготы за пять лет до выхода на пенсию им все равно будут предоставлены. Например, многодетные мамы с пятью детьми смогут рассчитывать на льготы начиная с 45 лет, то есть за пять лет до обычного для себя возраста выхода на пенсию (50 лет).