Эксперты провели исследование структуры расходов жителей 40 стран по итогам 2017 года, в своей работе они опирались на данные национальных статистических служб и МВФ, сообщает "РИА Новости".
Лидером рейтинга по наименьшей доле продуктов питания в структуре расходов стал Люксембург, жители которого тратят на еду лишь 8,7% своих расходов. На втором месте Великобритания (10%), на третьем — Нидерланды (10,6%).
Россия занимает в рейтинге 31 место. В 2017 году россияне потратили на еду 31,2% своих потребительских расходов. Замыкает рейтинг Украина, чьи граждане тратят на еду 50,9% всех своих расходов.
Выяснилось, что больше всех на продукты тратят граждане постсоветских стран и государств Восточной Европы.
Также эксперты проанализировали, какую часть своего бюджета граждане тратят на алкоголь и табак. Самую низкую долю таких расходов имеют Люксембург, Молдавия, Кипр и Португалия — не более 1,6% от своих потребительских расходов. Больше всех на вредные привычки тратят в Румынии (8,2%), Болгарии (5,1%) и Сербии (4,7%). Россия в этом рейтинге заняла 24 место (3%).
Выяснили эксперты, сколько тратят в разных странах на досуг и культуру. Лидерами стали Швеция (18,7%), Великобритания (13%) и Австрия (11,5%). Самую низкую долю в 1,3% имеют жители Молдавии. Россия находится в середине списка европейских государств с 6,9% расходов на развлечения.
Комментарии
Барнаульцы живут как хохлы
не надо сравнивать ж..у с пальцем, какие доходы в Люксембурге, Великобритании и Нидерланды. Нас надо сравнивать с Зимбабве или ЮАР.
Для чего эти очень умные люди посчитали? Что бы еще раз убедиться насколько ...опа стала шире? В алт. кр. ее и без соли....
и причнм в большинстве это продукты, которыми в европе только свиней бы стали кормить, но ни как не людей