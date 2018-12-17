Эксперты провели исследование структуры расходов жителей 40 стран по итогам 2017 года, в своей работе они опирались на данные национальных статистических служб и МВФ, сообщает "РИА Новости".
Лидером рейтинга по наименьшей доле продуктов питания в структуре расходов стал Люксембург, жители которого тратят на еду лишь 8,7% своих расходов. На втором месте Великобритания (10%), на третьем — Нидерланды (10,6%).
Россия занимает в рейтинге 31 место. В 2017 году россияне потратили на еду 31,2% своих потребительских расходов. Замыкает рейтинг Украина, чьи граждане тратят на еду 50,9% всех своих расходов.
Выяснилось, что больше всех на продукты тратят граждане постсоветских стран и государств Восточной Европы.
Также эксперты проанализировали, какую часть своего бюджета граждане тратят на алкоголь и табак. Самую низкую долю таких расходов имеют Люксембург, Молдавия, Кипр и Португалия — не более 1,6% от своих потребительских расходов. Больше всех на вредные привычки тратят в Румынии (8,2%), Болгарии (5,1%) и Сербии (4,7%). Россия в этом рейтинге заняла 24 место (3%).
Выяснили эксперты, сколько тратят в разных странах на досуг и культуру. Лидерами стали Швеция (18,7%), Великобритания (13%) и Австрия (11,5%). Самую низкую долю в 1,3% имеют жители Молдавии. Россия находится в середине списка европейских государств с 6,9% расходов на развлечения.
Комментарии
Барнаульцы живут как хохлы
не надо сравнивать ж..у с пальцем, какие доходы в Люксембурге, Великобритании и Нидерланды. Нас надо сравнивать с Зимбабве или ЮАР.
Для чего эти очень умные люди посчитали? Что бы еще раз убедиться насколько ...опа стала шире? В алт. кр. ее и без соли....
и причнм в большинстве это продукты, которыми в европе только свиней бы стали кормить, но ни как не людей
Свиней не станут кормить, чтобы мясо не портить.
кстати, комбикорм здоровее еды из магазина...
Восточная европа, хохлы, москвичи сами прыгнули в звериные объятия запада.и теперь инициаторы едят с барского стола объедки, а народ просто смотрит на это голодными глазами. Сами виноваты.
Жена пришла из магазина. Тоскливая такая.
-Что, -спрашиваю,- погода неважная?
-Да при чём тут погода, -говорит. -Чем ближе к Новому году, тем более цены огорчают!
-Так ты телевизор то включи, -советую,- посмотри что в Париже да Украине делается и горькие мысли отлягут от сердца.