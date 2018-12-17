Президент России Владимир Путин в разговоре с лингвистом Людмилой Вербицкой, которой вручал премию за вклад в укрепление единства российской нации, пошутил про свою работу, передает ТАСС.
Вербицкая сказала, что очень рада видеть президента, и отметила важность его работы.
"Работа такая, надо работать, в конце месяца нужно в кассу за зарплатой, поэтому нужно заработать зарплату", — ответил ей Путин.
Отмечается, что на церемонии вручения наград в День народного единства, 4 ноября, академик Российской академии образования Вербицкая не присутствовала по состоянию здоровья. Поэтому премию она получила позже.
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