Президент России Владимир Путин в разговоре с лингвистом Людмилой Вербицкой, которой вручал премию за вклад в укрепление единства российской нации, пошутил про свою работу, передает ТАСС.
Вербицкая сказала, что очень рада видеть президента, и отметила важность его работы.
"Работа такая, надо работать, в конце месяца нужно в кассу за зарплатой, поэтому нужно заработать зарплату", — ответил ей Путин.
Отмечается, что на церемонии вручения наград в День народного единства, 4 ноября, академик Российской академии образования Вербицкая не присутствовала по состоянию здоровья. Поэтому премию она получила позже.
Комментарии
Глумится...
лет 10-15 что там строил еще из себя,сейчас реально глумится напропалую без стеснения.Юморист посмотрю.
В кассу ему надо ежемесячно, а слабо исполнить обещания, данные россиянам за 18 лет?
Ага, сам же трепался, что даже не знает сколько зарабатывает, типа даже не снимаю, а зачем снимать, если за гос счет все!!! Раб блин на галерах!!!!
На пенсию и на нары!
Очень смешно,очень ! Аплодирую стоя .
О! В кассу! А быдло на карточках сидит, чтоб если чё приставам удобно списать было.
сразу видно, что чел оторван от реальности.
зарплату в кассе уж лет 15 как не выдают наличными, на карту переводится
и не в конце месяца, а в начале следующего
или он в конверте получает серую?
так об этом сообщать нужно
Советская система образования разрушена, платное образование плодит посредственностей купивших диплом. А гражданочек награждают , простите, за какие заслуги???
11:32
Раganka
Советская система образования разрушена,
Всех с советской системой образования мы сейчас видим в Правительстве РФ.
17.12.2018 11:01
- гость -
+100500
Уже давно всех заставили в "добровольно-принудительном" порядке перевести з/плату на пластик. А тут вишь оно че, до сих пор в кассе получают, поди еще в очереди стоят.
17.12.2018 11:39
- гость -
и ?
вы имеете ввиду школу Экономики которая пропагандирует рынок?
В пору к Петрасяну примкнуть и открывать "кружок юморных холостяков"
А то что то Владимир наш! все меньше ассоциируется с ЕР....