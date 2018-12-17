Бывший депутат Госдумы Александр Лебедев планирует в 2019 году начать съемки сериала о финансовых мошенниках, укравших не меньше 1 миллиарда рублей, передает ТАСС.
Об этом Лебедев рассказал на презентации своей книги "Погоня за украденным триллионом". По его словам, сценарий уже готов, съемки начнутся в феврале, а монтаж закончится в июле.
"Это будет 50-минутная серия, мы планируем 50 серий по всем крупным мошенникам, которые украли не меньше 1 миллиарда", — заявил бывший депутат.
Сериал станет документальной драмой — будет совмещать в себе документальное расследование и художественное кино. Одной из героинь станет "молодая красивая девушка, журналистка", которая и будет вести расследование и время от времени "брать в руки правосудие".
Комментарии
мемуары штоле ???
Удивительное дело. При советах снимали кино о достижениях и героическом труде пятилеток, о свинарках и пастухах, о рабочей молодежи которая училась после смены,
об уборочных на полях, о труде за станками.
Сейчас что снимают?
Бригада, Путаны, Бандитский Петербург, о машенниках укравших миллиарды....
Вот это лицо современной демократии.
11:14
Раganka
Вот это лицо современной демократии.
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Это лицо российской демократии.
17.12.2018 11:37
- гость -
вы не заметили признаков близнецов ?