Торговый центр "Алтай" — это место, куда жители города едут за покупками для всей семьи по доступным ценам. Там расположено более 200 отделов. Цены действительно стали доступнее, потому что ТЦ "Алтай" перешел на новый формат — Аутлет.

Аутлет (оutlet — с англ. сток, специализированный магазин — прим.ред.) — это торговый центр, в котором можно приобрести одежду, обувь, аксессуары и многие другие товары различных брендов, прошлых сезонов, с грандиозной скидкой от 30 до 70%. Причем скидки действуют круглый год. Скидки, как правило, обусловлены "предыдущей" коллекцией. Бренды, не распродав часть такого товара в установленные сроки распродаж, предлагают приобрести его с более глубокими скидками в специально отведенном месте. Здесь сразу стоит понимать, что фраза "прошлые сезоны" совсем не означает, что это куча старомодной одежды и других залежалых товаров.

Это вовсе не так. В аутлетах можно купить вещи, которые всегда будут актуальны. В таких магазинах собраны качественные, а главное — модные вещи, которые хочется носить. Интересно то, что здесь представлена продукция не одной конкретной фирмы, а наоборот, большое количество магазинов различных компаний.

Аутлет и дисконт — в чем разница?

В каждом городе существуют магазины "дисконт-центр". И люди думают, что это и есть аутлет, но это далеко не так. Если в аутлетах мы можем купить именно брендовые вещи со внушительной скидкой, то в дисконте можно купить остатки вещей со склада по вполне приятным низким ценами. Главное же отличие дисконта от аутлета в том, что во второй вещи поступают прямо с фабрик. Значит, скидка в аутлете идет от фабричной цены, а не от магазинной, и разница оказывается ощутимой. Именно в дисконтах на вещи не делают огромную скидку, т.к фактически здесь продаются товары без розничной надбавки. Аутлет "Алтай" — это место, где продаются достаточно свежие коллекции известных брендов со значительными скидками. Этим он отличается от дисконтов, куда поступают совсем старые коллекции.

Дисконт-магазины могут называться также стоковыми, от слова "сток" — это остатки коллекций, запасы производителей, товары с распродаж магазинов. И дисконт — это не посредник, а вот аутлет является посредником между клиентом и фирмой-производителем.

Аутлет и классический торговый центр

От торгово-развлекательных центров аутлеты отличаются минимальной развлекательной составляющей. Изначально они строились при фабрике или складе, где реализовывались товары по сниженным ценам без розничной наценки. И, как следствие, главной задачей таких торговых точек стала глобальная и честная распродажа от производителя.

Основная цель аутлета "Алтай" — помочь брендам распродать оставшиеся коллекции, а покупателям дать возможность купить качественные товары со скидкой 30-70%.