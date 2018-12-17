Иллюстрации: Екатерина Смолихина/Amic.ru, yandex.ru/maps
Многокилометровые пробки сковали Барнаул утром в понедельник, 17 декабря.
Согласно данным сервиса "Яндекс.Пробки", в данный момент транспортные заторы оцениваются в девять баллов.
Свою роль в этом помимо начала новой рабочей недели сыграл ночной снегопад, который продолжается и в настоящее время.
Наиболее напряженная ситуация фиксируется на проспектах Ленина и Строителей, Павловском тракте, улицах Северо-Западной, Малахова и Попова.
На некоторых участках дорог скорость движения автомобилей не превышает три километра в час.
Комментарии
Ну так ночью никто не чистил. Это не снег, это дулин.