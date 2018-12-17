Тринадцатая зарплата, выплачиваемая организациями и компаниями россиянам по итогам года, в этот раз составит в среднем 13 тысяч рублей, пишет "Российская газета" со ссылкой на данные исследования "ФинЭкспертизы".
Отмечается, что по сравнению с 2017 годом дополнительные выплаты увеличатся на 6,6%.
Впрочем, по данным исследования, большой щедрости от работодателей могут ждать немногие. В частности, занятые в сфере финансов и сотрудники страховых компаний — им "светит" 82 тысячи рублей. Собственно, это единственный пример полноценной "13-й зарплаты" — столько получают в среднем ежемесячно страховщики и финансисты.
Далее следуют горняки и работники нефтегазовой отрасли — 33,1 тысячи рублей, госслужащие и правоохранители системы — 29,9 тысячи.
Меньше всех причитается занятым в общепите и отельном бизнесе — 2,3 тысячи рублей.
Самые щедрые работодатели найдены в Якутии (средний размер годового бонуса 38,6 тысячи рублей), на Чукотке (36 тысяч) и в Москве (35,6 тысячи). Самые скупые — в Мордовии (5,4 тысячи рублей), Брянской области (4,9 тысячи) и Ингушетии (4,7 тысячи рублей).
Комментарии
13 зарплата - это что?
раньше работал на кого то что это не знал,счас сам на себя тоже не знаю.Был бы13 месяц была бы 13 зарплата.
Разве бывает 13-я зарплата? 20 лет стажа, 4 места работы, и нигде такого я не встречал...
В суд подать штоле на такие новости?Оскорбляют чувства трудящихся..нету у нас ее.и с остальными то 12 ю проблемы
у вас у самих то в редакции как дела с 13 зп?
подписываем в суд коллективно
Откладываешь каждый месяц по 1/12 от зарплаты, а в конце года - платишь сам себе 13ую зарплату ) третий год практикую, полет нормальный. ))
13-я зарплата всегда была и есть у гос.предприятий, правоохранительной структуры, бюджетников.
Опять про депутатов?
уволят кого нибудь вот вам и лишняя з\п
13 зарплата теперь только в бюджетных структурах наверное и осталась.
Себя обижать нельзя законотворцам.
у большинства людей страны 13-й нет зарплаты..
Тринадцатая зарплата, выплачиваемая организациями и компаниями россиянам по итогам года
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Россиянам не выплачивают тринадцатую зарплату. Ни один знакомый мне россиянин не знает, что это за зарплата такая. Дипломы, благодарности по итогам года - да, вручали. А тринадцатую зарплату - ни разу.
17.12.2018 11:15
гость
13-я зарплата всегда была и есть у гос.предприятий, правоохранительной структуры, бюджетников.
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Не врите. Отец всю жизнь проработал в реанимации (бюджетник), мама учителем (бюджетник), тетя на гос.предприятии, сестра в университете (бюджетник). Никто из них никогда не получал 13-ю зарплату.
Значит только у депутатов, но уж больно маленькая сумма, может это в долларах
11.29, по какой то причине родственники это от вас скрывают...
17.12.2018 11:29
- гость -
значит за них ее получил кто то другой)))
а так да, такая зп есть.
у рждэшников ваще ништяк.
Не врите. Отец всю жизнь проработал в реанимации (бюджетник), мама учителем (бюджетник), тетя на гос.предприятии, сестра в университете (бюджетник). Никто из них никогда не получал 13-ю зарплату.
В милиции когда работал в 2001-2005 годах была 13-я зарплата, наверно просто не всем бюджетникам платят
Скоро Новый год- самый лучший праздник года. И этот праздник, прежде всего, - подарки и веселье. Шесть лет назад был создан ретро-клуб «Добрый вечер» для людей старшего возраста. Время показало, как важен для пенсионеров такой формат досуга. Информацию о клубе можно найти в «Одноклассниках», где страничку просматривают ежедневно более 1000 раз из многих стран мира. Но это весьма затратный благотворительный проект. И вот я обратилась к самым крупным фирмам за помощью, чтобы провести новогодние мероприятия . И что же? Да, ничего! И мне очень стыдно и горько за наш алтайский бизнес, что эти люди вообще не понимают, как живется старшему поколению. Пенсия в 10 тысяч считается еще хорошей, отнимите ЖКХ, лекарства и что остается? Ну, подарили бы старикам «Мария-Ра», «Новэкс» и все остальные, к кому я обращалась , что-нибудь из своего ассортимента-что разорились бы? На самом деле, это лакмусовая бумажка общего отношения к тем, кто, проработав всю жизнь, получает нищенскую пенсию. Господа, запомните : одно дело - быть богатым среди обеспеченных, и совсем другое-быть сверхбогатым среди бедных. Да, вам очень еще далеко, сточки зрения человечности, до бизнеса, даже израильского, несмотря на то, что там постоянно идет война. Но там бизнес ИЩЕТ на празднике того, кому можно что-то подарить. А вы, наоборот, ждете праздников, чтобы стать еще богаче. Простите, что посмела побеспокоить и напомнить о том времени, когда наступает старость.
Татьяна, обратитесь к администрации "Одноклассников", ведь вы приносите им доход.
четырнадцатой - 14