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Размер тринадцатой зарплаты в России в среднем составит 13 тысяч рублей

, ИА "Амител"
По сравнению с 2017 годом дополнительные выплаты увеличатся на 6,6%

Фото: subsidii.net

Тринадцатая зарплата, выплачиваемая организациями и компаниями россиянам по итогам года, в этот раз составит в среднем 13 тысяч рублей, пишет "Российская газета" со ссылкой на данные исследования "ФинЭкспертизы".

Отмечается, что по сравнению с 2017 годом дополнительные выплаты увеличатся на 6,6%.

Впрочем, по данным исследования, большой щедрости от работодателей могут ждать немногие. В частности, занятые в сфере финансов и сотрудники страховых компаний — им "светит" 82 тысячи рублей. Собственно, это единственный пример полноценной "13-й зарплаты" — столько получают в среднем ежемесячно страховщики и финансисты.

Далее следуют горняки и работники нефтегазовой отрасли — 33,1 тысячи рублей, госслужащие и правоохранители системы — 29,9 тысячи.

Меньше всех причитается занятым в общепите и отельном бизнесе — 2,3 тысячи рублей.

Самые щедрые работодатели найдены в Якутии (средний размер годового бонуса 38,6 тысячи рублей), на Чукотке (36 тысяч) и в Москве (35,6 тысячи). Самые скупые — в Мордовии (5,4 тысячи рублей), Брянской области (4,9 тысячи) и Ингушетии (4,7 тысячи рублей).

Автор:
Денис Хадов Автор новостей 8-960-936-68-54

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Комментарии

17.12.2018 10:48
Злая гостья

13 зарплата - это что?

0  0
17.12.2018 10:54
- гость -

раньше работал на кого то что это не знал,счас сам на себя тоже не знаю.Был бы13 месяц была бы 13 зарплата.

0  0
17.12.2018 11:00
Денис

Разве бывает 13-я зарплата? 20 лет стажа, 4 места работы, и нигде такого я не встречал...

0  0
17.12.2018 11:03
- гость -

В суд подать штоле на такие новости?Оскорбляют чувства трудящихся..нету у нас ее.и с остальными то 12 ю проблемы

0  0
17.12.2018 11:04
- гость -

у вас у самих то в редакции как дела с 13 зп?

0  0
17.12.2018 11:12
- гость -

подписываем в суд коллективно

0  0
17.12.2018 11:13
- гость -

Откладываешь каждый месяц по 1/12 от зарплаты, а в конце года - платишь сам себе 13ую зарплату ) третий год практикую, полет нормальный. ))

0  0
17.12.2018 11:15
гость

13-я зарплата всегда была и есть у гос.предприятий, правоохранительной структуры, бюджетников.

0  0
17.12.2018 11:16
- гость -

Опять про депутатов?

0  0
17.12.2018 11:19
- гость -

уволят кого нибудь вот вам и лишняя з\п

0  0
17.12.2018 11:21
- гость -

13 зарплата теперь только в бюджетных структурах наверное и осталась.
Себя обижать нельзя законотворцам.

0  0
17.12.2018 11:22
- гость -

у большинства людей страны 13-й нет зарплаты..

0  0
17.12.2018 11:25
- гость -

Тринадцатая зарплата, выплачиваемая организациями и компаниями россиянам по итогам года
-------------------
Россиянам не выплачивают тринадцатую зарплату. Ни один знакомый мне россиянин не знает, что это за зарплата такая. Дипломы, благодарности по итогам года - да, вручали. А тринадцатую зарплату - ни разу.

0  0
17.12.2018 11:29
- гость -

17.12.2018 11:15
гость
13-я зарплата всегда была и есть у гос.предприятий, правоохранительной структуры, бюджетников.
------------------
Не врите. Отец всю жизнь проработал в реанимации (бюджетник), мама учителем (бюджетник), тетя на гос.предприятии, сестра в университете (бюджетник). Никто из них никогда не получал 13-ю зарплату.

0  0
17.12.2018 11:47
- гость -

Значит только у депутатов, но уж больно маленькая сумма, может это в долларах

0  0
17.12.2018 11:48
- гость -

11.29, по какой то причине родственники это от вас скрывают...

0  0
17.12.2018 11:49
- гость -

17.12.2018 11:29
- гость -
значит за них ее получил кто то другой)))
а так да, такая зп есть.
у рждэшников ваще ништяк.

0  0
17.12.2018 12:02
- гость -

Не врите. Отец всю жизнь проработал в реанимации (бюджетник), мама учителем (бюджетник), тетя на гос.предприятии, сестра в университете (бюджетник). Никто из них никогда не получал 13-ю зарплату.
В милиции когда работал в 2001-2005 годах была 13-я зарплата, наверно просто не всем бюджетникам платят

0  0
17.12.2018 12:12
Вольфсон Татьяна

Скоро Новый год- самый лучший праздник года. И этот праздник, прежде всего, - подарки и веселье. Шесть лет назад был создан ретро-клуб «Добрый вечер» для людей старшего возраста. Время показало, как важен для пенсионеров такой формат досуга. Информацию о клубе можно найти в «Одноклассниках», где страничку просматривают ежедневно более 1000 раз из многих стран мира. Но это весьма затратный благотворительный проект. И вот я обратилась к самым крупным фирмам за помощью, чтобы провести новогодние мероприятия . И что же? Да, ничего! И мне очень стыдно и горько за наш алтайский бизнес, что эти люди вообще не понимают, как живется старшему поколению. Пенсия в 10 тысяч считается еще хорошей, отнимите ЖКХ, лекарства и что остается? Ну, подарили бы старикам «Мария-Ра», «Новэкс» и все остальные, к кому я обращалась , что-нибудь из своего ассортимента-что разорились бы? На самом деле, это лакмусовая бумажка общего отношения к тем, кто, проработав всю жизнь, получает нищенскую пенсию. Господа, запомните : одно дело - быть богатым среди обеспеченных, и совсем другое-быть сверхбогатым среди бедных. Да, вам очень еще далеко, сточки зрения человечности, до бизнеса, даже израильского, несмотря на то, что там постоянно идет война. Но там бизнес ИЩЕТ на празднике того, кому можно что-то подарить. А вы, наоборот, ждете праздников, чтобы стать еще богаче. Простите, что посмела побеспокоить и напомнить о том времени, когда наступает старость.

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17.12.2018 12:39
- гость -

Татьяна, обратитесь к администрации "Одноклассников", ведь вы приносите им доход.

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