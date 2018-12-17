Видео: vk.com/incident22
Мотопараплан с пилотом и пассажиром совершил жесткую посадку в пригороде Барнаула в воскресенье, 16 декабря.
Как сообщили в Западно-Сибирском следственном управлении на транспорте СКР, инцидент случился в поселке Казенная Заимка.
"Погибших нет. Следственными органами Западно-Сибирского следственного управления на транспорте Следственного комитета Российской Федерации проводится доследственная проверка", — отмечают в СКР.
На месте работала следственная группа. Был произведен осмотр мотопараплана, были опрошены очевидцы. Выясняются все обстоятельства произошедшего.
Комментарии
логотип в середине видео это офигенно!
Нашел где взлетать, среди деревьев и проводов.
летайте самолетами аэрофлота
пилоту голову оторвать надо если не поломал. куча людей, деревья, ЛЭП и он в их сторону летит...
Долетался Сокол...