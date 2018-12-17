Фото: nn.mk.ru
Система оплаты проезда в общественном транспорте банковскими картами заработает в Барнауле в начале 2019 года. Об этом в программе "На первом плане. Барнаул" сообщила руководитель предприятия "Центртранс" Юлия Дорохова. Таким образом, краевая столица позже из трех крупных городов региона вводит эту систему. Однако уже понятно, что горожанам будет выгоднее покупать специальные проездные, которые позволят экономить с поездки несколько рублей.
В ближайшее время планируется предоставить горожанам возможность пополнения транспортных карт онлайн — на сайте МУП "Центртранс" либо через личный кабинет на сайте банка. Также в будущем барнаульцы смогут оплачивать проезд банковской картой.
По словам Юлии Дороховой, ввести новую систему оплаты проезда планировали еще этой зимой. Банк, который будет выполнять услуги, должен быть определен через закупки. На участие в аукционе заявилось большое количество финансовых организаций, поэтому сейчас в МУП "Центртранс" выбирают единственного победителя и согласовывают все технические требования. Тариф оплаты банковской картой будет такой же, как за наличную оплату. Для автобусов и электротранспорта это будет 23 рубля.
В МУП "Центртранс" напомнили, что с 1 января изменится тариф на проезд во всех видах транспорта Барнаула. При этом сохранится подход, позволяющий пользователям транспортных карт сэкономить на проезде. Разница в стоимости одной поездки составит 2-3 рубля в зависимости от тарифного плана. Для горожан по-прежнему доступны четыре вида транспортных карт, на которые можно записать девять тарифных планов, в том числе новых.
Комментарии
Отметим, что МУП "Центртранс" получает с каждой поездки транзакцию в размере 4,6%. Фактически это один рубль с каждого пассажира.
а если-б не вводили транспортные карты, то этот один рубль мог пойти перевозчику, который мог его направить на повышение своего достатка, обновление автобусного парка, и может быть даже на повышение зарплаты водителям и кондукторам...
Транспортные карты - это лет 15 как не актуально. Сейчас, когда уже очки можно приложить для оплаты, ничего не нужно - только чтобы был платежный терминал. Понятно, что конторка которая внедряла карты захотела рубануть бабла с провинциального городка продав устаревшую никому не нужную технологию. Кто-то еще и откаты получил скорей всего....
Вообще то перевозчик платит не с каждой поездки, а только с транспортных карт. С налички все деньги идут перевозчику. Поэтому не понятно почему не повышаются зарплаты водителей и кондукторов и не приобретаются новые автобусы
Оплата будет любой банковской картой или NFC только ?
Системой собирались пассажиропоток видимо контролировать, а так можно терминалы обычные выдать.
> Оплата будет любой банковской картой или NFC только ?
Сам-то как думаешь, как оно без NFC выглядеть будет?
Ай, бабло победило