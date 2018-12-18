Volkswagen Tiguan — лучший компактный кроссовер 2018 года

В категории "Компактный кроссовер" по версии жюри победу одержал Volkswagen Tiguan (Фольксваген Тигуан).
Победа Tiguan была присуждена профессиональным жюри, в состав которого вошли эксперты из мира автомобильной журналистики и известные блогеры. В данной номинации боролись 25 автомобилей, что делает победу Tiguan особенно яркой.
"С момента появления на рынке Tiguan пользуется отличным спросом и является одним из лидеров продаж в своем сегменте. К достоинствам Tiguan я отнес бы отличную эргономику, отточенную управляемость, широкий выбор комплектаций, самые современные мультимедиа-возможности и системы-ассистенты, а также, не в последнюю очередь, низкую стоимость владения — по этому показателю Tiguan тоже является одним из лидеров класса", — отметил Ларс Химмер, глава марки Volkswagen в России.
В зависимости от комплектации Tiguan оснащается передним приводом или полным приводом 4MOTION (4Моушен). Кроме того, модель оборудуется функциями обогрева лобового стекла, подогрева рулевого колеса, подогрева передних и задних сидений.
Среди доступных инновационных функций — цифровая приборная панель Active Info Display (Эктив Инфо Дисплэй) и возможность синхронизации со смартфонами с помощью опции App-Connect (Эпп-Коннект). Новый Volkswagen Tiguan уже в базовой комплектации оснащается системой контроля дистанции спереди Front Assist (Фронт Ассист) с функцией экстренного торможения City Emergency Braking (Сити Эмердженси Брейкин), системой аварийного торможения Multiсollision Brake (Малтиколлижн Брейк), а в качестве опции автомобили могут быть оборудованы адаптивным круиз-контролем.
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