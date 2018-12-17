Клиент с "гранатой" пришел в барнаульское кафе и попросил его обслужить

Фото: sprotyv.info
Мужчина с предметом, похожим на гранату, зашел в кафе в центре Барнаула и попросил обслужить его, сообщается в паблике "Инцидент Барнаул".
Данный случай, как утверждается, произошел вечером 16 декабря по адресу: проспект Ленина, 113.
"В кафе зашел мужчина, на вид около 55 лет. Между ним и персоналом произошел конфликт, после чего к зданию кафе приехал ЧОП "Сотня" и вывел мужчину на улицу. Через некоторое время он вернулся, достал предмет, похожий на гранату, и начал ее крутить на пальце. Дальше он предложил персоналу его обслужить. Сотрудницы кафе испугались и вызвали полицию. Мужчина поспешил скрыться", — говорится в сообщении. Также уточняется, что вскоре он был задержан.
Портал Amic.ru обратился за комментариями в УМВД по Барнаулу. Информация уточняется.
Также отметим, что по указанному адресу находится кафе "Дейли Дайнер".
Комментарии
Странно, и почему же его не обслужили? Где демократия?
Нельзя в кафе с брелком заходить.