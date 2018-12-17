Человек, приобретающий новый автомобиль, особенно если это его первый автомобиль из автосалона, куда он идет за покупкой, вряд ли будет разбираться в его чистоте.

При покупке б/у автомобиля он может оказаться с дубликатным ПТС, перебитыми номерами и просто проданным под арестом имуществом. Но и при покупке нового автомобиля можно стать жертвой мошенничества. Придя в неофициальный дилерский автоцентр, вы можете видеть перед собой абсолютно новый автомобиль и ПТС с одной записью автосалона, с которым и предстоит сделка, не задумываясь о том, что он может оказаться "серым".

"Серые" дилеры — это фирмы, занимающиеся перепродажей автомобилей мошенническим способом. Приобретая автомобиль у официального дилера, они перепродают его со своей наценкой, в результате цена может отличаться от цен официального дилера как в большую, так и в меньшую сторону, подкупая покупателя бешеными скидками.

Официальный дилер приобретает автомобили непосредственно у их производителей для последующей перепродажи. Между заводом и официальным дилером заключен договор, который обязывает дилера чётко выполнять стандарты и правила, прописанные автопроизводителем в договоре о сотрудничестве, например, осуществлять бесплатное гарантийное обслуживание реализованных автомобилей. А факт того, что дилер оказался "серым", очень часто выясняется именно тогда, когда покупатель получает отказ в гарантийном ремонте. Добиться от "серого" дилера ремонта или замены в случае выявленного брака невозможно. А круглосуточная помощь и техподдержка клиенту на дороге для "серого" дилера — понятие незнакомое. Т.к. он не имеет никаких гарантийных обязательств, а значит, может исчезнуть в любой момент, взяв с клиентов деньги под новые автомобили.

Автосалон, обладающий статусом официального дилера, такие вольности себе позволить не может, ведь автопроизводитель не только поставляет дилеру автомобили, но и компенсирует последующие затраты на их гарантийный ремонт.

Получить статус официального дилера очень сложно. Автосалону еще на уровне претендента необходимо выполнить ряд условий: здание, отвечающее нормам и требованиям марки, станция технического обслуживания с широким перечнем требований и т.д. И после получения статуса партнера завода-изготовителя автосалону приходится постоянно подтверждать свой уровень.

Гарантия — самое главное преимущество в покупке нового автомобиля у официальных дилеров. Пользуясь поддержкой завода-изготовителя, официальный дилер может бесплатно для потребителя заменить по гарантии практически любой узел, возможна даже замена всего автомобиля.

Проверить, является ли дилер официальным, довольно просто — зайти на сайт производителя, где обязательно есть список официальных дилеров, и узнать, какие дилеры в вашем регионе являются официальными.

Оценить работу "белого" дилера вы можете, обратившись в "Тойота Центр АЕМ", к единственному в Барнауле официальному представителю Тойота. Ул. Попова, 165, телефон 23-23-23.