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Один — серый, другой — белый:как не стать жертвой неофициального автодилера

, ИА "Амител"
Официальный дилер Тойота Центр АЕМ поможет отличить статус "серого" от "белого"

Человек, приобретающий новый автомобиль, особенно если это его первый автомобиль из автосалона, куда он идет за покупкой, вряд ли будет разбираться в его чистоте.

При покупке б/у автомобиля он может оказаться с дубликатным ПТС, перебитыми номерами и просто проданным под арестом имуществом. Но и при покупке нового автомобиля можно стать жертвой мошенничества. Придя в неофициальный дилерский автоцентр, вы можете видеть перед собой абсолютно новый автомобиль и ПТС с одной записью автосалона, с которым и предстоит сделка, не задумываясь о том, что он может оказаться "серым".

"Серые" дилеры — это фирмы, занимающиеся перепродажей автомобилей мошенническим способом. Приобретая автомобиль у официального дилера, они перепродают его со своей наценкой, в результате цена может отличаться от цен официального дилера как в большую, так и в меньшую сторону, подкупая покупателя бешеными скидками.

Официальный дилер приобретает автомобили непосредственно у их производителей для последующей перепродажи. Между заводом и официальным дилером заключен договор, который обязывает дилера чётко выполнять стандарты и правила, прописанные автопроизводителем в договоре о сотрудничестве, например, осуществлять бесплатное гарантийное обслуживание реализованных автомобилей. А факт того, что дилер оказался "серым", очень часто выясняется именно тогда, когда покупатель получает отказ в гарантийном ремонте. Добиться от "серого" дилера ремонта или замены в случае выявленного брака невозможно. А круглосуточная помощь и техподдержка клиенту на дороге для "серого" дилера — понятие незнакомое. Т.к. он не имеет никаких гарантийных обязательств, а значит, может исчезнуть в любой момент, взяв с клиентов деньги под новые автомобили.

Автосалон, обладающий статусом официального дилера, такие вольности себе позволить не может, ведь автопроизводитель не только поставляет дилеру автомобили, но и компенсирует последующие затраты на их гарантийный ремонт.

Получить статус официального дилера очень сложно. Автосалону еще на уровне претендента необходимо выполнить ряд условий: здание, отвечающее нормам и требованиям марки, станция технического обслуживания с широким перечнем требований и т.д. И после получения статуса партнера завода-изготовителя автосалону приходится постоянно подтверждать свой уровень.

Гарантия — самое главное преимущество в покупке нового автомобиля у официальных дилеров. Пользуясь поддержкой завода-изготовителя, официальный дилер может бесплатно для потребителя заменить по гарантии практически любой узел, возможна даже замена всего автомобиля.

Проверить, является ли дилер официальным, довольно просто — зайти на сайт производителя, где обязательно есть список официальных дилеров, и узнать, какие дилеры в вашем регионе являются официальными.

Оценить работу "белого" дилера вы можете, обратившись в "Тойота Центр АЕМ", к единственному в Барнауле официальному представителю Тойота. Ул. Попова, 165, телефон 23-23-23.

На правах рекламы
Автор:
Коммерческий отдел Commerce +7 (3852) 59 44 66

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Комментарии

17.12.2018 12:18
Евгений.

Заказная статья, покупали Авто не у дилера и все делали по гарантии у дилера! Знаю по себе. Плюс не нужно ждать машину под заказ и не навязывают ненужные допы как в Тойоте!!! Пусть дурят народ дальше!)))

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17.12.2018 12:35
Илья

Хахаха!!! с ума сошёли по-моему, так открыто паниковать официалу перед не официалом стыдно, 2года назад его менеджеры на Павлике мне доказывали, что вообще нет смысла ехать к дилеру в нск за машиной, что не стоит покупаться на Стекло и вывеску тойота, ставя в пример соседнее здание!)))

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