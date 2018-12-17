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Пожар произошел в ночь на понедельник, 17 декабря, в многоквартирном доме в Барнауле на улице Георгиева, сообщили порталу Amic.ru в ГУ МЧС по Алтайскому краю.
Данные о возгорании поступили в 01:01. Как уточнили в экстренном ведомстве, горел силовой кабель в подвале дома. Эвакуация жильцов не проводилась. Площадь пожара составила три квадратных метра. Ликвидировать возгорание удалось в 02:03.
На тушение привлекались четыре единицы техники и 16 человек личного состава.
Предварительной причиной ЧП называется нарушение правил монтажа электрооборудования.
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