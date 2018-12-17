Порошенко назвал сроки прекращения войны на Украине

Президент Украины Петр Порошенко заявил, что в течение следующих пяти лет необходимо достичь мира в стране, преодолеть экономический кризис и добиться роста уровня жизни, сообщает "РИА Новости".
С таким заявлением Порошенко выступил на пресс-конференции 16 декабря.
"В следующие пять лет предстоит сделать три важные вещи: достичь мира на основе национальных интересов Украины, во-вторых, преодолеть последствия экономического кризиса, вызванного войной, и обеспечить рост уровня жизни", — отметил президент Украины.
Кроме того, говоря о планах на ближайшие пять лет, Порошенко указал на необходимость выработки критериев для вступления в Евросоюз и НАТО.
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