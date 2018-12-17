Члены экипажа авианосца "Адмирал Кузнецов" Арслан Ахмайсов и Филипп Филин получили тюремный срок за кражу радиодеталей общей стоимостью около 1,2 миллиона рублей, сообщает "Росбалт".
В ходе следствия было установлено, что в 2017 году Филин и Ахмайсов похитили с корабля 393 радиоэлемента.
Мужчины вынесли детали из кладовой комнаты судна, а затем в импровизированной подпольной мастерской кусачками извлекали из них элементы с драгметаллами. Им удалось заработать 1,2 миллиона рублей.
Суд приговорил мужчин к 3,5 годам заключения в исправительной колонии. Также им предстоит возместить Минобороны ущерб на сумму 630 тысяч рублей.
Комментарии
ничего удивительного, воруют все, от матроса до верховного главнокомандующего
Украли на 1.2 миллиона , а возместить 630 тыс.
ЭТО КАК?
> ничего удивительного, воруют все, от матроса до верховного главнокомандующего
А ты?
А кто чугунные решетки в нагорном спер?
С такой армией нам ни кто не страшен
Адмирал Кузя , славная посудина, уничтожитель самолетов, доков, а теперь уже и обокраденный собственным экипажем.
Да они поняли что кузе песец, а их на берег спишут. И бабло видимо не платят вот и решили нагрется.
наркоманы?