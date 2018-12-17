Фото: instagram.com/catriona_gray/
Победу в одном из самых престижных конкурсов красоты "Мисс Вселенная" одержала представительница Филиппин Катриона Грэй, передает РИА Новости.
Конкурс проходит в Бангкоке. О победительнице "Мисс Вселенная" известно, что ей 24 года. Она занимается вопросами борьбы с ВИЧ и СПИДом в организации Love Yourself. Также Катриона Грэй является волонтером в некоммерческой организации Young Focus.
Второе место в конкурсе досталось представительнице Венесуэлы Стефани Гутьеррес.
Что касается участницы от России Юлии Полячихиной, то она выбыла из числа претенденток на титул на этапе отбора в полуфинал.
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