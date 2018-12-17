Михаил Пореченков назвал Конора Макгрегора "петухом"

Российский актер Михаил Пореченков в интервью BSNEWS рассказал о своих предпочтениях среди бойцов ММА, а также высказал свое мнение об ирландском спортсмене Коноре Макгрегоре, сообщает "URA.RU".
"Конор Макгрегор? Петух!" — заявил Пореченков, подчеркнув, что ему больше нравятся скромные, спокойные и "внутренне сильные" бойцы, которые уважительно относятся к соперникам.
Любимыми спортсменами он назвал чемпиона мира по смешанным единоборствам Федора Емельяненко и чемпиона мира по боевому самбо по прозвищу "Удав" Алексея Олейника. "Таких талантов у нас много", — отметил Пореченков.
В октябре 2018 года Макгрегор проиграл в Лас-Вегасе бой чемпионата UFC российскому бойцу Хабибу Нурмагомедову.
Комментарии
Это тот самый мишка-пулемётчик, который в военной форме и каске с надписью «Пресса»стрелял из пулемета, сам он "петух"
а Конор в курсе?
17.12.2018 12:41
Ируся
а Конор в курсе?
Да зассал бы он Конору в глаза это блямкнуть, наш доморощенный пластмассовый рэмбо