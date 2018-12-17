Участник Лиги "КВН-Алтай" победил в новом сезоне "Битвы экстрасенсов"

Участник команды "Семена моркови" из Новосибирска Тимофей Руденко, выступавший успешно на протяжении нескольких сезонов в Лиге "КВН-Алтай", стал победителем 19-го сезона "Битвы экстрасенсов" на телеканале ТНТ. Финальный выпуск шоу вышел в эфир вечером 15 декабря. За победу боролись Аида Грифаль, Григорий Кузнецов и Тимофей Руденко.
Финалистам предстояло пройти два сложных испытания. Так, с первой попытки найти спрятавшегося человека на территории заброшенной воинской части в Подмосковье и разобраться в обстоятельствах гибели девушки в Костроме в августе 2018 года. В итоге Тимофею Руденко удалось лучше всех справиться с обоими заданиями. Сибиряк после победы признался, что прошёл к дому, в котором спряталась девушка, через замёрзшую реку, рискуя провалиться под лёд.
Тимофей Руденко в первом выпуске сезона признался, что слышит голоса мертвых людей и страдает шизофренией. Эту странную способность он открыл у себя после смерти отца.
"Я постоянно слышу эти голоса, слышу мёртвых, я работаю на кладбище. Я общаюсь с мёртвыми именно тогда, когда я этого захочу, войдя в такое состояние, именно приступа шизофрении. Я могу довести себя до такого состояния с помощью специальных методик", — рассказал экстрасенс.
Тимофей Руденко долгое время являлся одним из участников команды "Семена моркови", которая выступала в региональной Лиге "КВН-Алтай". Команда благодаря своему нестандартному юмору получила большую любовь у барнаульской публики, и ее по праву многие считали алтайской. Тимофей несколько раз становился лучшим актером в играх Лиги, а также входил в состав Сборной Алтайского края для специгры на "Кубок губернатора Алтайского края".
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