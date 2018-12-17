Дети, потерявшие маленьких братьев или сестер, в семь раз чаще своих сверстников страдают депрессией. Таковы данные российского фонда "Свет в руках". Организация оказывает помощь родителям, потерявшим малышей во время беременности или в первые годы их жизни. Группа поддержки таких семей работает в Барнауле. Проект социального предпринимателя Александры Фешиной "Свет в руках" стал одним из победителей всероссийского конкурса. На его развитие фонд "Навстречу переменам" и компания Теле2 выделили миллион двести тысяч рублей. Сейчас группы поддержки родителей, потерявших малышей, работают в 12 городах России, через пять лет — в том числе благодаря гранту — таких городов будет 36.

Многодетная мама Александра Фешина призналась, что сама несколько лет назад потеряла ребенка. Она рассказывает, почему важно обратить внимание на эту проблему:

— Когда в семье, где есть старшие дети, происходит потеря ребеночка во время беременности или родов (младенца, которого как будто бы и не было), старшие дети начинают хуже учиться, у них в два раза чаще попытки суицида, в семь раз чаще депрессия возникает. Во взрослом возрасте у них по статистике доходы ниже на 17%. И фактор успешной реализации у них тоже ниже. Приведенные данные собраны зарубежными фондами, с которыми сотрудничает "Свет в руках".

Предприниматель рассказала, как спасти ребенка от депрессии после потери брата или сестры:

— Родителям в первую очередь нужно говорить о том, что произошло, со своими детьми. Спросить, а как они себя чувствуют, что они об этом думают. Потому что когда младенец умирает, возникает такая проблема, к которой они не готовы. Они купили кроватку и памперсы, а тут им нужно заняться похоронами. И это ад. Жители Алтайского края, в семье которых случилось такое несчастье, могут получить бесплатную психологическую помощь. Для этого нужно зайти на сайт "Свет в руках" lightinhands.ru, позвонить по бесплатному телефону 8-800-544-0480 или написать письмо на электронную почту: help@lightinhands.ru. Также "крик о помощи" можно оставить на страничках фонда в соцсетях.

В Барнауле занятия групп поддержки проводит психолог Валентина Маркина. Она дала интервью в рамках программы "Тема дня" на радио Эхо Москвы Барнаул (69.11 УКВ).