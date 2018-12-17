Президент Украины Петр Порошенко дал поручение главе СБУ Василию Грицаку проверить всех госслужащих на наличие родственников, имеющих гражданство России, акцентировав внимание на правоохранительных органах, пишет РБК.
Об этом Порошенко заявил во время пресс-конференции в Киеве. "У нас есть большое количество государственных служащих, в том числе в правоохранительных органах, у которых есть родственники в Крыму", — сказал президент.
"Как только проверка будет завершена и у меня будут основания [об увольнении госслужащих], за мной дело не станет", — пообещал Порошенко.
Поручение было дано на фоне расследования дела о госизмене (ч.1 ст. 111 УК Украины), фигурантом которого является первым замглавы Службы внешней разведки страны Сергей Семочко. Суд 11 декабря подтвердил наличие российского гражданства у гражданской жены Семочко и ее дочери.
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