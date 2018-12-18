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Оригинальное — значит надежное

, ИА "Амител"
Официальный дилер Renault в Алтайском крае предлагает масштабную выгоду на оригинальные кузовные запчасти

Оригинал всегда ценится выше. Во всех областях искусства за подлинники идет настоящая борьба и гонка — ценители готовы отдать за них абсолютно любые деньги.

В чем причина этого явления?

При современном уровне технологий сделать прекрасную копию чего бы то ни было совсем не сложно. Но! Оригинал — это талант, творчество, идея. Копия, даже самая лучшая — это всего лишь мастерство.

ООО "АНКОР" — официальный дилер Renault (Рено) в Алтайском крае — за подлинники в искусстве автомобилестроения. Основная привилегия, которую получают клиенты при использовании оригинальных автомобильных запчастей — гармоничное сочетание эстетики, комфорта и, главное, безопасности. Безопасности водителя, пассажиров и пешеходов.

Качество и надежность оригинальных запасных частей достигаются благодаря высоким требованиям, предъявляемым компанией Renault к своим поставщикам. При их производстве соблюдаются высочайшие стандарты безопасности, которые соответствуют требованиям законодательства. Подлинные запчасти Renault идентичны деталям, которые были изготовлены на заводе, и соответствуют местам крепления на автомобиле.

Заботясь об интересах своих клиентов, салон Renault в Барнауле устраивает снижение цен на целый спектр оригинальных кузовных деталей: фары и фонари, бамперы, крылья, двери, зеркала, лобовые стекла крышки багажника, решетки радиатора и многое другое. А на работу по установке действует выгода до 10%.

К примеру, цена на бампер стартует от 3040 рублей, на стекло — от 4960 рублей, на фару — от 2350 рублей*. Уточнить подробности предложения, точные цены, а также совместимость запасных частей с конкретной версией автомобиля всегда можно у официального дилера Renault. Поиск необходимых кузовных запчастей вы можете осуществить, не выходя из дома.

Если все вышеперечисленное не убедило вас в плюсах приобретения подлинных деталей, вот еще 5 причин для выбора оригинальных запасных частей Renault:

1.БЕЗОПАСНОСТЬ. Каждый год проводится более 400 краш-тестов с целью испытать рабочие характеристики запчастей для повышения безопасности автомобилей Renault;

2.КАЧЕСТВО. Инженеры внимательно следят за выбором материалов, производством и испытаниями для улучшения качества деталей;

3.ДИЗАЙН. Форма деталей гарантирует высокие аэродинамические качества и минимальный срок монтажа во время ремонтных работ;

4. ИННОВАЦИИ. Renault применяет новейшие материалы и самые передовые промышленные технологии в оборудовании автомобилей.

5. ОКРУЖАЮЩАЯ СРЕДА. Renault ведет постоянную работу над внедрением вторичных или специально отобранных материалов в процесс изготовления деталей. Приобретая оригинальные запасные части, Вы будете уверены в Вашем Renault в любой ситуации и в течение долгого времени.

Очевидные преимущества покупки оригинальных автомобильных запчастей распространяются и на кузовной ремонт в автосервисе Renault. Отремонтировать кузов автомобиля и при этом сэкономить время и деньги — чем не повод обратиться к официальному дилеру?

Специально для удобства своих клиентов "АНКОР" подготовил удобные и выгодные комплексы сервисного обслуживания:

Комплекс-сервис "Замена бампера", включающий в себя

—  передний/задний бампер;

—  комплект креплений для переднего/заднего бампера;

—  работы по замене деталей.

Комплекс-сервис "Замена фар", куда входит

—  фара левая/правая или фонарь левый/правый;

—  лампа габаритного огня;

—  работы по замене деталей.

Комплекс-сервис "Замена лобового стекла", состоящий из

—  лобового стекла;

—  набора для вклейки;

—  всех необходимых элементов в зависимости от модели (молдинги, уплотнители, линзы);

—  работ по замене лобового стекла.

Пора забыть про гонки по городу в поисках выгоды от приобретения деталей на свой Renault и его кузовного ремонта. Все это есть в одном месте — у официального дистрибьютера, постоянно готового позаботиться о вашем автомобиле, а также о сохранении для вас времени и денег.

*Цены указаны без учета установки, являются максимально рекомендованными, указаны в рублях с учетом НДС. Предложение не является публичной офертой. Компания Renault оставляет за собой право вносить изменения в условия предложения. Уточняйте условия данного предложения у сотрудников официального Дилерского центра. Предложение действует до 31.03.2019 года.

ООО "АНКОР"
г. Барнаул
ул. Мамонтова, 25
Телефон: 8 (3852) 222-000
Официальный сайт

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Автор:
Коммерческий отдел Commerce +7 (3852) 59 44 66

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