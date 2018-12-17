С 1 января 2019 года за провоз в Россию купленных за границей товаров на сумму более 500 евро придется заплатить пошлину, пишут "Известия" со ссылкой на Евразийскую экономическую комиссию.
Пошлину нужно будет заплатить тем, кто пересекает границу на автомобильном, железнодорожном и морском транспорте. Размер пошлины составит 30% от стоимости товара.
Ограничения не коснутся личных вещей, которые россияне, отправляясь за рубеж, взяли с собой.
Отмечается, что отличать купленное за границей от багажа таможня будет "на глаз".
В Федеральной таможенной службе пояснили, что существует общепринятая практика определения товаров, которые были в пользовании. Учитываются сезонность, признаки износа и стирки, наличие или отсутствие бирок и ярлыков.
Кроме того, с Нового года будет действовать и ограничение по весу беспошлинного провоза товаров для личного пользования — 25 килограммов вместо 50.
Эксперты назвали введение пошлины за ввоз товаров на сумму более 500 евро жесткой мерой. По словам сотрудника Института бизнеса и делового администрирования РАНХиГС Галины Кузнецовой, турист со средним достатком может быть одет дороже 500 евро. Кроме того, многие россияне специально ездят в другие страны на шопинг, например, популярностью пользуется Финляндия. Не говоря уже об определении вещей "на глаз", поскольку, к примеру, турист может поехать на несколько дней в абсолютно новой одежде или взять ее с собой.
Комментарии
за то дипломаты беспошлинно ввозят и вывозят все что душе угодно
Пошлину нужно будет заплатить тем, кто пересекает границу на автомобильном, железнодорожном и морском транспорте.
летайте самолетами аэрофлота... ))
На самолётах это раньше ввели
"Мы не будем повышать налоговую нагрузку, однозначно, но внутри налоговой системы будет определенная настройка. Мы видим, что необходимо стимулировать через налоги те решения, которые требуют поддержки. И я уверен, что в течение шестилетнего периода такие стимулирующие решения будут" (c)
прошу отнестись с пониманием
17.12.2018 13:20
- гость -
На самолётах это раньше ввели
ага, 10 000 евро и 50 кг веса ))
"россияне заплатят"
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За всё заплатят. Они такие, гордый народ - платит и молчит.
"10 000 евро и 50 кг веса"
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Это тоже нвдо будет поправить!
путинская страна - и законы для медвепутов
ну и что все молчат?
в приморье выборы прожевали и по этому поводу никто ничего не скажет?
ну и что все молчат? а фигли толку