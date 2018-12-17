Фото: instagram.com/catriona_gray
Победительницей супер-престижного конкурса красоты "Мисс Вселенная" стала 24-летняя филиппинка Катриона Грэй.
Эта восхитительная девушка не только прекрасна собой внешне. Она — волонтер некоммерческой организации Young Focus и занимается вопросами борьбы с ВИЧ и СПИДом в организации Love Yourself.
В честь получения Катрионой Грэй титула "Мисс Вселенная" публикуем подборку фотографий этой великолепной девушки.
Комментарии
Красивую выбрали, а не лошадь страшную, как обычно)