Фото: instagram.com/catriona_gray
Победительницей супер-престижного конкурса красоты "Мисс Вселенная" стала 24-летняя филиппинка Катриона Грэй.
Эта восхитительная девушка не только прекрасна собой внешне. Она — волонтер некоммерческой организации Young Focus и занимается вопросами борьбы с ВИЧ и СПИДом в организации Love Yourself.
В честь получения Катрионой Грэй титула "Мисс Вселенная" публикуем подборку фотографий этой великолепной девушки.
Комментарии
Красивую выбрали, а не лошадь страшную, как обычно)
Действительно, в кои-то веки, приятное лицо
носопырка
А мне её однофамилица больше нравится. Александра которая.
"занимается вопросами борьбы с ВИЧ и СПИДом"
презервативами что ли торгует?
На фото хорошо просматривается рост груди )