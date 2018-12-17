Минздрав на своем сайте опубликовал памятку, в которой объясняется, какие медицинские услуги являются бесплатными для россиян согласно Программе государственных гарантий бесплатного оказания гражданам медпомощи.
Существует четыре вида помощи, за которую людям платить не нужно. Во-первых, речь идет о первичной медико-санитарной помощи. Ее оказывают работники с медицинским образованием (акушеры, фельдшеры), педиатры, участковые терапевты и врачи-специалисты.
Доступна и специализированная медицинская помощь. Ее можно получить в стационарных условиях. В частности, в дневном стационаре. Врачи-специалисты проводят профилактику, диагностику и лечение заболевания с использованием сложных медицинских технологий и специальных методов.
Бесплатной является и высокотехнологичная медицинская помощь, где используются уникальные, сложные и ресурсоемкие методы лечения.
Также медики обязаны безвозмездно оказывать помощь, если необходимо срочное медицинское вмешательство: при травмах, несчастных случаях, отравлениях и других опасных состояниях.
В памятке также говорится и о том, что граждане РФ не должны платить за диспансеризацию, профилактические медосмотры, экстракорпоральное оплодотворение (ЭКО), разные виды диализа, химиотерапию при злокачественных заболеваниях, медицинскую реабилитацию.
Если госпитализирован ребенок, не достигший четырех лет, то родитель или законный представитель имеет право на бесплатное питание и место в палате.
В случае, если провести диагностику в одном из медицинских учреждений невозможно, то бесплатной является перевозка пациента в другую больницу для обследования.
Комментарии
Раньше все виды медпомощи были бесплатны и только увеличение детородных органов платно, теперь же.......
Химиотерапия платно - это прямое нарушение Конституции! Ст. 41 1. Каждый имеет право на охрану здоровья и медицинскую помощь. Медицинская помощь в государственных и муниципальных учреждениях здравоохранения оказывается гражданам бесплатно за счет средств соответствующего бюджета, страховых взносов, других поступлений.
В случае, если провести диагностику в одном из медицинских учреждений невозможно, то бесплатной является перевозка пациента в другую больницу для обследования.
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вырвали из текста, что данные услуги оказываются при стационарном лечении, а не в принципе.
Раньше все виды медпомощи были бесплатны и только увеличение детородных органов платно, теперь же.......
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и сейчас по закону то же самое. Только реальность такова, что за свои права надо бороться. Не ныть в инете, а звонить и писать жалобы в страховую, фонд, росздравнадзор.
Да нихрена. К простому терапевту в поликлинике попасть невозможно. Стоишь с соплями до колена, а тебе - талонов нет, можем записать в очередь на через две недели. Если не доживете - пусть родственники перезвонят, освободят талончик.