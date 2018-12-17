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Документ, устанавливающий ограничения роста платы за коммунальные услуги в Алтайском крае на 2019 год, подписал губернатор Виктор Томенко, сообщает пресс-служба регионального правительства.
Напомним, ввиду повышения ставки НДС с нового года с 18% до 20% индексация тарифов на коммунальные услуги для граждан пройдет в два этапа.
Первый рост тарифов произойдет с 1 января, а затем с 1 июля. Федеральное правительство утвердило средний индекс изменения платы по Алтайскому краю на первое полугодие 2019 года в размере 1,7%.
На региональном уровне эту установку повторили, и указом губернатора рост платы граждан за коммунальные услуги в Алтайском крае не может превышать 1,7%.
А вот с 1 июля увеличение платы за коммуналку будет более существенным — в некоторых муниципальных образованиях оно может достигать 4,8%.
В среднем по региону рост коммунальных платежей не должен превышать 2,4%.
Региональные власти также подчеркивают, что предельный рост платы может произойти только у некоторых категорий потребителей "с определенной комбинацией коммунальных услуг в квитанции".
"При этом законодательством предусматривается выплата компенсации жителям края, фактический рост платы за коммунальные услуги у которых превысит предельный рост", — добавляют в правительстве края.
Комментарии
Планку двукратного роста тарифов ЖКХ установили в Алтайском крае
неуж-то в планах повышение тарифов в 2 раза, то есть на 100%...
Может не двукратного, а двухэтапного повышения цен?
АМИК заголовок поправьте, а то страшно читать