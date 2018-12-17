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Документ, устанавливающий ограничения роста платы за коммунальные услуги в Алтайском крае на 2019 год, подписал губернатор Виктор Томенко, сообщает пресс-служба регионального правительства.
Напомним, ввиду повышения ставки НДС с нового года с 18% до 20% индексация тарифов на коммунальные услуги для граждан пройдет в два этапа.
Первый рост тарифов произойдет с 1 января, а затем с 1 июля. Федеральное правительство утвердило средний индекс изменения платы по Алтайскому краю на первое полугодие 2019 года в размере 1,7%.
На региональном уровне эту установку повторили, и указом губернатора рост платы граждан за коммунальные услуги в Алтайском крае не может превышать 1,7%.
А вот с 1 июля увеличение платы за коммуналку будет более существенным — в некоторых муниципальных образованиях оно может достигать 4,8%.
В среднем по региону рост коммунальных платежей не должен превышать 2,4%.
Региональные власти также подчеркивают, что предельный рост платы может произойти только у некоторых категорий потребителей "с определенной комбинацией коммунальных услуг в квитанции".
"При этом законодательством предусматривается выплата компенсации жителям края, фактический рост платы за коммунальные услуги у которых превысит предельный рост", — добавляют в правительстве края.
Комментарии
Планку двукратного роста тарифов ЖКХ установили в Алтайском крае
неуж-то в планах повышение тарифов в 2 раза, то есть на 100%...
Может не двукратного, а двухэтапного повышения цен?
АМИК заголовок поправьте, а то страшно читать
в некоторых муниципальных образованиях оно может достигать 4,8%
в некоторых это почти по всему краю, исключая 2 муниципальных образования, в которых повышение достигнет 11,9 и 14,8% ))
в завьялово депутаты утвердили рост тарифов жкх на 41%.(сорок один)
Ща под эту дудку везде цены полезут, причем далеко не на 2%
Повышать тарифы это самое любимое занятие у наших чиновников.
так и представляю с каким сладострастием подпитываются документы, приказы о повышении тарифов.
*подписываются
17.12.2018 14:23
- гость -
"Повышать тарифы это самое любимое занятие у наших чиновников"
Да нет же! Они очень совестливы. Все существо их протестует против против этого, но не сделать этого не могут!. Надо быть эффективным, не выпасть из обоймы, идти в одном направлении с курсом Правительства. Повышают старые, вводят новые, и их мучает совесть - каково то будет населению?!
народ и это будет оплачивать
но до коле?
Я, думаю, что скоро роста тарифов не будет. Постепенно повышение цен, причем существенное, будет называться реформой или реструктуризацией (ну еще как нибудь, придумают). И никаких желтых жилетов....