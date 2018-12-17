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Ученые Алтайского государственного технического университета им. И.И. Ползунова разработали новые рецептуры двух сортов пива, в основе которого есть тыква. Ожидается, что такие пенные напитки могут не только освежать в жарку погоду, но и быть полезными для здоровья мужчин. В частности, тыквенное пиво с можжевеловыми ягодами и пантокрином помогает вырабатывать тестостерон.

Две пивных новинки презентовали 12 декабря в институте биотехнологии, пищевой и химической инженерии (ИнБиоХим) Алтайского государственного технического университета, которому в этот день исполнилось три года.

Так, в первом сорте пива учёные заменили хмельную горечь можжевеловыми ягодами. По словам ученых, к привычным и любимым ингредиентам любого пива солоду и дрожжам они добавили алтайскую тыкву, которая сокращает содержание хмеля и обогащает нефильтрованный напиток полезными для мужчин элементами. Второй образец, представленный журналистам, с добавлением пантокрина, помогает не подавлять мужские гормоны. Однако этот напиток за счет своей легкости и приятного вкуса понравится также и женщинам.

Как отметил заведующий кафедрой технологии бродильных производств и виноделия АлтГТУ Владимир Вагнер, все ингредиенты, используемые для приготовления пива, алтайского производства. Вся стадия производства двух сортов нового напитка составляет полтора месяца. Двумя сортами пива уже заинтересовались несколько крупных производителей не только в Алтайском крае, но и за его пределами. Несмотря на трудоемкость процесса, себестоимость такого напитка не должна быть высокой. Однако точная сумма будет известна после еще нескольких экспертиз, которые также должны установить калорийность напитка, а также содержание сахара. Что касается алкоголя, то его процент не должен превышать 4,5%.

"Мы добавляем в нашу продукцию то, что улучшает работу микроорганизмов. Кроме того, что в тыкве есть сухие вещества и она дает вкус, она также дает обогащение микробиологическими составами. Мы используем также дрожжи верхового брожения, которые намного полезнее. Как только все наши разработки будут запатентованы, то надеемся, что они поступят в продажу. Уже есть предприятия, заинтересованные в этом. Все напитки будут выпускаться под одной эмблемой — "долголетие", — сообщил журналистам Владимир Вагнер.

Помимо пива в лаборатории университета, где в основном работают студенты, разработали уникальное алтайское вино из винограда, названного в честь французского военачальника Первой мировой войны. Саженцы сортов "пино нуар", "мускат" привезли из провинции Франш-Конте в Алтайский край еще несколько лет и стали разводить. Теперь молодое вино, названное "Победа", собираются показать лучшим российским специалистам на всероссийском конкурсе в Ялте.

Как сообщил журналистам ректор АлтГТУ Андрей Марков, в планах специалистов лаборатории продолжать разрабатывать новинки, которые получат признание у населения.

"Мы проводим в нашей лаборатории все необходимые исследования. В планах — получить патент и предложить технологию нашим производителям. Сегодня университет выходит на новый уровень сотрудничества с предприятиями. В частности, создания там базовых кафедр. Это позволяет уже с первого курса внедрять студента на производство", — отметил ректор.