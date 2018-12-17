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Полиция официально подтвердила задержание мужчины, который напугал сотрудников барнаульского кафе, продемонстрировав им предмет, похожий на гранату.
Как сообщили порталу Amic.ru в УМВД по Барнаулу, мужчина был задержан сотрудниками правоохранительных органов. В данный момент ведется разбирательство, устанавливаются все обстоятельства произошедшего.
Ранее сообщалось, что накануне вечером в кафе по адресу проспект Ленина, 113 между сотрудниками заведения и посетителем произошел конфликт. В итоге мужчину вывели из кафе сотрудники охраны.
Позже горожанин вернулся в заведение с предметом, напоминающим гранату, и предложил обслужить его. В итоге была вызвана полиция.
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