Любой праздничный стол всегда "выдерживает" интригу, которая заключается в угощении собравшихся чем-нибудь этаким — необычным и потрясающе вкусным — которое потом с восторгом все долго обсуждают и очень настойчиво просят рецепты. Новогодний стол в этом смысле просто обязан быть в лидерах, именно поэтому так важно составить новогоднее меню 2019 года с блюдами, приготовленными по оригинальным рецептам.

Ре цепт № 1

Гусь, фаршированный гречкой

Ингредиенты:

— стакан гречневой крупы,

— гусь (без потрохов) весом на 2,5 кг,

— средняя морковь,

— средняя луковица,

— зубчик чеснока,

— два стакана воды,

— 300 гр шампиньонов,

— масло растительное для жарки,

— соль,

— специи,

— перец.

Рецепт приготовления гуся, фаршированного гречкой и грибами.

Подготовка гуся

Приготовление начнем с самого гуся. Хорошо его вымоем и обсушим. Лишний жир срезаем. Чтоб кончики крыльев не пригорели во время запекания, лучше сразу их отрезать. Шею отрезаем, а кожицу на ней закрепляем зубочистками либо просто зашиваем. Подготовленного гуся натираем перцем и солью снаружи и внутри. Зубчик чеснока пропускаем через чесночницу и натираем им внутреннюю часть гуся. В таком состоянии оставляем гуся на пару часов. Если время позволяет, то и на всю ночь.

Приготовление начинки

Так как блюдо называется "Гусь, фаршированный гречкой и грибами", приготовление начинки начинаем именно с гречневой крупы торговой марки "Алейка". Варим гречку до готовности.

Лук и морковь очищаем и моем. Лук нарезаем квадратиками, морковку трем на крупной терке. Шампиньоны моем и нарезаем ломтиками. Мелко нарезать грибы не нужно. В глубокую сковороду или казанок наливаем чуть-чуть масла подсолнечного ТМ "Алейка" и выкладываем лук. Обжаривать его будем до золотистого цвета в течение пяти минут. Добавляем морковь. В случае необходимости можно добавить масла. Солим и перчим лук с морковью и даем им обжариться еще немного, пока морковь не станет мягкой. Затем добавляем грибы. Их тоже солим и перчим. Грибы необходимо обжаривать в течение пяти минут. Когда все овощи будут обжарены, снимаем сковороду с плиты и добавляем в нее отваренную гречку. Все, стараясь, перемешиваем. Пробуем начинку на вкус и в случае необходимости дополнительно солим и перчим. По желанию добавляем различные специи или травы. Не испортит блюдо немного тимьяна. Начинка готова.

Фаршировка гуся

Достаем промариновавшегося гуся и фаршируем его начинкой. Фаршировать тушку гуся нужно неплотно, после чего его брюшко зашиваем или скрепляем зубочистками. Кожу птицы необходимо наколоть зубочисткой или вилкой. Так ненужный жир сможет вытопиться наружу.

Запекание гуся

Чтобы гусь, фаршированный гречкой, запекся в духовом шкафу, нам понадобится рукав для запекания. Упаковываем птицу в рукав, тщательно завязываем края и укладываем в противень. Противень обязательно должен быть глубоким. Чтобы рукав не лопнул, аккуратно прокалываем его пару раз в разных местах. В разогретый духовой шкаф ставим противень и запекаем до готовности в течение 2 часов. Чтобы гусь был красивого цвета, в конце запекания аккуратно разрываем рукав. Оставляем запекаться до румяной корочки. Готовность блюда проверяем зубочисткой. Из места прокола должен обильно сочиться прозрачный сок. Перекладываем птицу в блюдо и даем жиру стечь. Гусь, фаршированный гречкой и грибами, готов!

Рецепт № 2

Морской салат со спагетти

Ингредиенты:

— замороженный морской коктейль — 300 гр;

— спагетти — 300 гр;

— 40-50 гр листьев салата латук;

— оливки без косточки — 10 шт.;

— перец сладкий (красный и зеленый) — 2 шт.;

— петрушка — 2-3 веточки;

— перец черный;

— соль.

Для заправки:

— уксус бальзамический — 2 ст.л.;

— горчица — 1 ч.л.;

— оливковое масло — 2/3 стакана;

— каперсы или ягоды каперсника — 1 ст.л.;

— сок лимонный — 2/3.

ПОШАГОВЫЙ РЕЦЕПТ ПРИГОТОВЛЕНИЯ

Шаг 1

Спагетти ТМ "Алейка" сварите согласно инструкции на упаковке, откиньте на дуршлаг, переложите в миску и сбрызните оливковым маслом. Немного встряхните, чтобы масло покрыло спагетти и они не слиплись, пока остывают.

Шаг 2

Морской коктейль обжаривайте в 2 ст. л. оливкового масла на среднем огне в течение 2-3 мин.

Шаг 3

Перец очистите и нарежьте колечками, оливки — дольками. В миске смешайте морепродукты, спагетти, оливки и перец. Приправьте солью и перцем, посыпьте измельченной петрушкой.

Шаг 4

Все ингредиенты заправки смешайте венчиком или в блендере. Полейте салат, выложите его на листья латука. Подавайте немедленно.

Рецепт № 3

Блины с семгой и красной икрой

Ингредиенты:

— молоко коровье — 500 мл;

— яйца куриные — 2 шт.;

— мука — 2 ст.;

— сахар — 1 ч.л.;

— соль — 0,5 ч.л.;

— масло постное — 50 г;

— семга (слабосоленая, филе) — 150 г;

— сыр — 100 г;

— икра красная — 100 г.

Процесс приготовления

Для приготовления блинчиков взбить яйца с сахаром и солью, добавить 0,5 стакана молока, муку ТМ "Алейка" и опять все взбить до однородной массы, затем добавить остальное молоко, растительное масло и ещё раз все перемешать. На смазанной маслом горячей сковороде испечь тонкие блинчики.

Рыбу порезать на очень тонкие ломтики.

Для блинчиков с семгой готовый блин по всей поверхности смазать 2 ч.л. сыра, на сыр выложить нарезанную рыбу на небольшом расстоянии друг от друга. Блин свернуть трубочкой и нарезать по диагонали на кусочки толщиной примерно 2 см.

Для блинчиков с икрой блин разрезать пополам, каждую половинку сложить в 3 слоя по длинной стороне блина, свернуть блин в трубочку. На каждый "пенёчек" положить по 1 ч. л. икры.

Приятного аппетита!

Рецепт № 4

Блинный торт с рыбой

Ингредиенты:

Для блинов:

— сок шпината — 150 мл;

— мука — 150 гр;

— молоко 1 ст.;

— яйца — 2 шт.;

— сахар — 1 ч.л.;

— соль;

— масло растительное — 1 ст.л.

Для начинки:

— семга — 300 гр;

— красный болгарский перец;

— черри желтого цвета — 200 гр;

— оливки черные без косточек — 1 банка.

Для соуса бешамель:

— молоко — 500 мл;

— мука — 30 гр;

— масло сливочное — 30 г;

— лавровый лист;

— чеснок;

— перец;

— мускатный орех — 1 щепотка.

Для крема:

— агар-агар (или желатин, но 25 гр) — 12 гр;

— молоко — 100 мл;

— жирные сливки.

Приготовление:

• Просеянную муку ТМ "Алейка" смешиваем с солью и сахаром, вливаем заранее подготовленную смесь из взбитых яиц, молока и сока шпината, размешиваем до однородности, продолжая взбивать, добавляем растительное масло ТМ "Алейка".

• Кстати, сок шпината изготовить очень просто: пропускаем измельченный шпинат через блендер, отжимаем сок, добавляем почти столько же воды, отмеряем нужные нам 150 мл.

• Даем тесту для закуски немного постоять, затем выпекаем блины обычным способом.

• Подготовленную форму для торта выстилаем зелеными блинчиками так, чтобы края свисали наружу, в центр кладем еще один блин. Пока будем продолжать процесс приготовления, укрываем блины пищевой пленкой, чтобы избежать пересыхания.

• Все овощи для начинки и рыбу нарезаем крупно, оставляем в готовности.

• Готовим крем для закусочного торта на новогодний стол-2019, для чего сначала заливаем агар-агар молоком, взбиваем сливки до густоты и убираем их в холодильник.

• Готовим соус бешамель, для чего выкладываем в сотейник сливочное масло и растапливаем, затем добавляем муку, непрерывно все перемешивая, разводим небольшим количеством молока. После того, как соус немного загустел, добавляем разведенный агар-агар, варим еще минуту, выключаем огонь.

• Смешиваем сливки с соусом бешамель, выливаем в форму, раскладываем часть приготовленных продуктов для наполнения.

• Далее готовим блинные мешочки с кремом и небольшим количеством приготовленных продуктов, укладываем их в форму.

• Сверху выкладываем оставшиеся продукты и крем, закрываем торт свисающими блинчиками и закрываем центр еще одним, оставляем в холодильнике на час.

Извлекаем закусочный торт и украшаем цветком из перца, пластинами рыбы, свернутыми в рулет, дольками лайма и веточками укропа, подаем к новогоднему столу.

Рецепт № 5

Домашний багет в духовке

Автор рецепта неизвестен, но есть предположение, что придумал его повар Наполеона.

Тесто для багета в духовке — на 4 штуки:

— 550 гр пшеничной муки;

— 380 гр воды;

— 1 чайная ложка сухих дрожжей;

— 2 чайные ложки соли.

Порядок приготовления:

• Просеять муку ТМ "Алейка" с солью в глубокую миску.

• Смешать дрожжи с водой и добавить в муку.

• С помощью силиконовой ложки или комбайна со специальным крюком (также можно воспользоваться помощью другой популярной домашней техники) замесить тесто для багета в хлебопечке. Тесто должно быть гладким. Из-за большого количества воды это очень липкое тесто.

• Дайте постоять тесту в покрытой тканью или полиэтиленом миске 20 минут.

• Затем аэрируем тесто, перемешивая его ложкой по бокам снизу вверх, как будто заправляя концы внутрь. Эта операция необходима для распределения пузырьков воздуха и уменьшение вязкости теста.

• Повторяем перемешивание каждые 20 минут еще три раза. После последнего раза тесто надо переместить на сильно посыпанную мукой столешницу и сложить как слоеное тесто. Тесто поместите под колпак, чтобы не обветривалось.

• После этого складывание опять надо повторить каждые 20 минут три раза. После последнего раза надо разделить тесто на 4 равные части и скатать шарики, подворачивая края теста внутрь.

• Оставляем его подниматься в течение 20 минут.

• Шарики теста готовы к формовке. В них видно много пузырей разного размера.

• Заключительный шаг — это формирование багетов. Каждый шар пальцами растягиваем в форму, похожую на квадрат.

• Затем сверните одну сторону квадрата в середину и хорошо прилепите, посыпьте мукой.

• Затем сверните вторую сторону квадрата, заправляя предыдущий "шов", и хорошо слепите шов.

• Растяните рулон на нужную длину.

• Багет поместите на противень, который предварительно надо посыпать мукой, и оставьте на 20 минут.

• Перед тем, как испечь багет, следует сделать на нем насечки острым ножом. Разогреваем духовку до 240 градусов по Цельсию.

• Вместе с хлебом бросьте кубик льда в духовку и выпекайте изделия в течение 20-25 минут.

• Затем достаньте багеты из духовки, заверните во влажную ткань.

Если багеты не будут использоваться сразу, вы можете освежить их, поместив в духовку с паром на несколько минут.

Немного терпения, минимум ингредиентов, и вкусная выпечка из далекой Франции появится на вашем столе.

Перед выпечкой можно немного сбрызнуть изделия водой и посыпать тмином или кунжутом. Ароматные батоны можно есть теплыми с джемом или сливочным маслом. Очень вкусные свежие домашние багеты с чесноком, они будут прекрасным дополнением к супу-пюре или другому первому блюду.

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