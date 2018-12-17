Центробанк пересмотрел базовый сценарий развития российской экономики на 2019-2020 годы, исходя из снижения средней цены на нефть. Информация опубликована в докладе регулятора о денежно-кредитной политике.
По мнению экспертов Центробанка, в 2019 году на российскую экономику будут влиять снижение цен на нефть и увеличение инфляции до 5-5,5%. Больше всего на рост цен повлияет повышение НДС.
"Мы теперь закладываем более быстрое снижение цен на нефть в 2019 году, предполагая, что средняя за год цена на нефть составит 55 долларов США за баррель (вместо 63 долларов США за баррель ранее). Далее — в 2020-2021 годах — она останется в среднем на этом уровне. Мы сохраняем консервативный подход к выбору предпосылок по нефти. И те колебания цен на нефть, которые мы видим в IV квартале (от 85 до 58 долларов США за баррель), показывают, насколько это остается оправданным", — говорится в заявлении председателя Центробанка Эльвиры Набиуллиной.
По словам главы ЦБ, изменение предпосылок по нефти существенно повлияло на прогноз платежного баланса.
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