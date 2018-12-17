Депутаты Госдумы предложили наказывать за отрицание геноцида

Зампред комитета Госдумы по делам национальностей Руслан Бальбек выступил с инициативой, согласно которой публичная агитация и пропаганда с целью воспрепятствовать реабилитации репрессированных народов может стать административным правонарушением, сообщает RT.
Бальбек предложил ввести штрафы за отрицание преследования народов. Так, публичное отрицание факта репрессий обойдется частному лицу в сумму от 3 до 5 тысяч рублей. Должностное лицо поплатится уже суммой от 5 до 10 тысяч рублей. На юридическое лицо предлагается за то же деяние накладывать штраф в размере от 30 до 50 тысяч рублей.
Согласно другой инициативе парламентария, одобрение, непризнание или реабилитация репрессивных актов против народов, подвергшихся насильственному переселению и реабилитированных в соответствии с законом, совершенные публично, также будут штрафоваться. Частные лица могут поплатиться суммой от 3 до 5 тысяч рублей или отправиться на обязательные работы на 20 часов. Соответственно, должностные лица могут быть оштрафованы на сумму от 5 до 10 тысяч рублей, юридические лица — от 30 до 50 тысяч.
"В соцсетях и СМИ распространяются уничижительные материалы, обвиняющие весь народ в пособничестве фашистам. Факты предательства были в истории каждого народа, как и факты проявления героизма, но обвинять всех людей, разделяя по национальному признаку, недопустимо. Этот прием для разжигания межнациональной розни используют западные страны", — заявил Бальбек.
Репрессированными считаются народы, в отношении которых по признакам национальной или иной принадлежности на государственном уровне проводилась политика клеветы и геноцида. При этом такие народы были насильственно переселены, против них проводилась политика террора и насилия в местах спецпоселений. Реабилитация таких народов означает возмещение ущерба, причиненного государством. В частности, речь идет о крымских татарах и некоторых кавказских народах.
Комментарии
А Бальбек не станет возражать если его будут штрафовать за то, что крымские татары являлись народом в основном предавшим страну и перешедшим фактически на сторону фашистов ?
Я так понимаю, текущий уровень умственного развития наших политиков так плох, что даже одно упоминание о Личностях вроде И.В. Сталина вызывает у них конкурентный страх и намокание штанов.
Конечно, проще всего определить Великого Лидера предателем и коверкать исторические факты.
Иными словами, необходимые меры защиты коренного населения от предателей, воюющих на стороне врага - это нынче называется репрессия? Тогда да, были репрессированы.
Или когда при присоединения Крыма (де-факто, восстановление формально и так существующего правового статуса) господа татары по два паспорта получали и в первых рядах стояли за паспортами РФ - тут, видимо, о фактах геноцида и репрессий забыли.
Боже, храни Россию от идиотов и лицемеров. Не верю, что подобный идиотизм может быть принят при Путине. Позорники.
Прикрыть свое недостойное прошлое громким словом "геноцид" хотелось бы многим.
Знакомьтесь с реальными историческими фактами, господа депутаты. И научитесь принимать прошлое таким каким оно было.
17.12.2018 17:09
- гость -
Реальные исторические факты ведут ещё к большему позору, но уже в отношении преступной большевистской банды.