Иллюстрация: barnaul.org
Правила проезда автомобилей претерпят изменения на двух участках дорог Барнаула, предупреждают в администрации краевой столицы.
Так, направление главной дороги на пересечении улицы Водопроводной с бульваром 9 Января будет изменено с 11 января 2019 года в целях обеспечения безопасности дорожного движения.
Кроме того, с этого же дня будут установлены дорожные знаки, информирующие автомобилистов о направлении движения по полосам по проспекту Ленина на подходе к пересечению с улицей Германа Титова, при движении от улицы Петра Сухова.
Участников дорожного движения просят быть внимательными и напоминают о необходимости соблюдать требования дорожных знаков.
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