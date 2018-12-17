Украинский депутат предложил устроить "охоту" на священников УПЦ

Депутат Верховной рады, бывший руководитель радикальной группировки Дмитрий Ярош в своем Facebook призвал "открыть охоту" на священников канонической Украинской православной Церкви Московского патриархата (УПЦ МП), сообщает телеканал "360".
Ярош написал, что "охота" на московских попов, "которые верно служат Путину и Кириллу, — дело угодное Богу и нашей Родине". "Долой московских попов с Украины", — добавил Ярош.
В своем посте депутат тэгами отметил генпрокурора Украины Юрия Луценко, главу высшего органа законодательной власти Андрея Парубия, его заместителя Ирину Геращенко, мэра Днепра Бориса Филатова, директора Института Национальной памяти Владимира Вятровича и других значимых лиц.
Власти Украины надеются в январе 2019 года получить томос об автокефалии от Константинополя. "Объединительный собор" прошел в Киеве 15 декабря. На нем "митрополита" неканонической церковной структуры Епифания Думенко выбрали главой "новой церкви".
Каноническая Украинская православная церковь решила не принимать участие в данном мероприятии. В РПЦ низко оценили каноническое значение "собрания" в Киеве.
Комментарии
Век 21. Охота на ведьм-2